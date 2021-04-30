المشهد اليمني الأول

رصد المشهد اليمني الاول بلاغ منشور في الفيسبوك على صفحة الناشط الحقوقي واحد كوادر الحزب الإشتراكي اليمني نور الدين العزعزي بلاغ عن اقدام عصابة مسلحة تابعة لحزب الإصلاح الاخواني على اقتحام منزل أحد أعضاء الحزب الإشتراكي اليمني بمديرية الشمايتين محافظة تعز بتهمة إنتمائه لانصار الله

وقالت مصادر محلية أن القيادي بحزب الإصلاح الاخواني فارس علوان دعيس وبرفقة عصابة مسلحة أقدم على اقتحام منزل الناشط الحقوقي واحد كوادر الإشتراكي نور الدين العزعزي الكائن في عزلة العزاعز بتهمة الإنتماء لانصار الله

وأضافت أن العصابة قامت بإطلاق الرصاص والسب والتهجم والتهديد والوعيد للنساء والأطفال مما تسبب بحالة هلع في أوساطهم.

وفي بلاغ نشره على حسابه فيسبوك قال الناشط نور الدين العزعزي أن الأستاذ سابقاً الرائد حالياً فارس علوان دعيس وهو أحد القيادات المسلحة قام باقتحام منزله بتهمة إنتمائه لانصار الله دون أي وجه حق ودون مسوغ قانوني بذلك.

وأشار الى أن العصابة قامت باختطاف أحد أفراد أسرته بعد اعتراضه على التصرفات الغير مسئولة من العصابة المسلحة وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

مضيفاً أن عملية المداهمة وإطلاق الرصاص أفزعت الأهل والجيران وبثت الرعب في القرية نتيجة التصرفات الميليشاوية الاخوانية الرعناء والغير مسئولة.ومن جانب أخر قامت عصابة مسلحة ترتدي زي الشرطة العسكرية على مداهمة منازل المواطنين بقرية حُمرة بمديرية مقبنة وقامت باعتقال ثلاثة مواطنين بينهم إمراءه إسمها ( سامية محمد الباطي ) بتهمة أن أخوها استشهد وهو يجاهد في صفوف انصار الله