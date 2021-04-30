المشهد اليمني الأول

نجا أمير تنظيم “داعش” الارهابي في مأرب، الخميس، من محاولة اغتيال وسط المدينة.

وقالت مصادر محلية في محافظة مأرب، إن الإرهابي “أبوعبيدة الماربي” أمير تنظيم “داعش” في مأرب، نجا من محاولة اغتيال عبر استهداف موكبه بغارة جوية من قبل طائرة بدون طيار، في وادي عبيدة بمدينة مأرب.

واوضحت المصادر، أن استهداف موكب “أبوعبيدة الماربي” تم بعد دقائق من مغادرته لاجتماع ضم قادة عسكريين في قوات المرتزقة لمناقشة مشاركة تنظيم “داعش” بالقتال في صفوف قوات تحالف العدوان بمدينة مأرب بعد إعلان تنظيم القاعدة “إمارة عدن” الانسحاب من القتال في مأرب.

وأشارت المصادر، إلى أن عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، توعدوا بمعاقبة بعض القيادات التي اجتمع معها أبوعبيدة بـ”الذبح بالسكاين”.

الجدير ذكره أن “أبو القعقاع” أمير تنظيم القاعدة” إمارة عدن”، أعلن الأسبوع الماضي رفض البقاء في مدينة مأرب، والقتال في صفوف التحالف، بعد تنفيذ طائرة بدون طيار، لغارة جوية استهدفت عناصر التنظيم في مزرعة العميد الركن “حسن فرحان بن جلال ” مدير مركز التصنيع الحربي لقوات الحرس الجمهوري سابقاً، ومدير دائرة التصنيع الحربي حالياً بوزارة دفاع “حكومة المرتزقة.