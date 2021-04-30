المشهد اليمني الأول

أقيمت بمديريات أمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات بذكرى غزوة بدر الكبرى.

وأكد المشاركون في الوقفات أهمية إحياء هذه الذكرى لاستلهام الدروس والعبر من سيرة وجهاد الرسول الأعظم والاقتداء بنهجه والسير على خطاه في الصمود والتضحية لمواجهة أعداء الأمة والإسلام. وأشاروا إلى أن غزوة بدر الكبرى كانت معركة مصيرية بين الحق والباطل والتي قادها أعظم قائد عرفته البشرية الحبيب المصطفى صلوات الله عليه و على آله.

وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات أن إحياء هذه الذكرى الخالدة يتضمن تقديم قوافل الدعم ورفد الجبهات بالرجال والمال سيما جبهة مأرب لدحر قوى الغزو والاحتلال. وحثت البيانات على المزيد من البذل والعطاء والجهاد في سبيل الله دفاعاً عن الأرض والعرض وتطهير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

واستنكرت البيانات استمرار الحصار والقرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي ما يفاقم معاناة اليمنيين يوما بعد آخر. وأكدت أهمية استثمار أيام الشهر الفضيل في ترسيخ الثقافة القرآنية وتأصيل الهوية الإيمانية وتعزيز قيم التكافل المجتمعي والإحسان للفقراء والمساكين للتخفيف من معاناتهم.