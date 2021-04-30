المشهد اليمني الأول

أكدت رابطة علماء اليمن على أهمية تعزيز عوامل الصمود والوعي من خلال دروس غزوة بدر وفتح مكة واستنهاض عزائم الناس وتحريضهم على الجهاد في سبيل الله ومواجهة المعتدين والغزاة.

وشدّدت رابطة علماء اليمن في بيان لها، اليوم الخميس، على أهمية الوعي بخطورة المرحلة ومغبة التخاذل وعواقب التثبيط عن الجهاد في سبيل الله لإحقاق الحق وإعلاء كلمة الله والبعد عن كل صور الإرجاف.

وثمّنت الدور البطولي لشرفاء مارب وبقية الشعب اليمني ممثلا بجيشه ولجانه الشعبية في التحرك المشروع والرامي لتحرير محافظة مارب.

ودعت المخدوعين والمغرر بهم ممن يقاتلون في صف تحالف العدوان إلى مراجعة حساباتهم والعودة إلى جادة الصواب والتخلي عن مناصرة الظالمين والغزاة.

وجددت رابطة علماء اليمن الدعوة لرفد الجبهات والتحشيد لتحرير اليمن كاملا من كل العملاء والخونة والأدوات الرخيصة.

وباركت هبة الشعب الفلسطيني ضد غطرسة العدو الصهيوني وممارساته الوحشية، كما باركت للمقاومة مواقفها الجهادية وعملياتها العسكرية المشروعة حتى تحرير المسجد الأقصى والأرض المباركة.