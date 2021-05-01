المشهد اليمني الأول

بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى- وزير الدفاع والنقل الأسبق الفريق الركن عبدالملك علي أحمد السياني الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 76 عاماً، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد علي السياني وجميع إخوانه وكافة آل السياني، بمناقب الفقيد والذي كان له دوراً نضالياً في الدفاع عن الثورة والانتصار لها وقيمها الوطنية والأخلاقية.

وأشار إلى الأدوار القيادية للفقيد السياني خلال الفترة الماضية في المجالين العسكري والمدني وما تميز به أدائه من كفائه عالية وتفان وإخلاص في تنفيذ كل ما أسند إليه من مهام في كافة المناصب التي تقلدها وآخرها عضو مجلس الشورى.

وأكد أن الوطن خسر برحيل الفريق السياني قامة وطنية مناهضة العدوان وللظلم والاستبداد.

وعبر الرئيس المشاط عن بالغ العزاء وعميق المواساة لأبناء وأسرة الفقيد وكافة مشايخ ووجهاء مديرية سنحان بمحافظة صنعاء عامة في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.