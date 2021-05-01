المشهد اليمني الأول

أوضح “Bill Law” في تقرير أعده لصحيفة “Fair Observer” الأمريكية وترجمه “الواقع السعودي” أنه من غير المرجح أن يتحمل محمد بن سلمان المسؤولية عن أفعاله. وبدلاً من ذلك، سيعتمد على عامل الوقت آملاً أن يعود ترامب أو أحد أتباعه في عام 2025 لحكم الولايات المتحدة.

في 10 أبريل / نيسان، أعلنت وزارة الدفاع السعودية إعدام ثلاثة جنود بعد ما أسمته “محاكمة عادلة” في محكمة متخصصة. وقد أدين الرجال وحُكم عليهم بالإعدام في جرائم “الخيانة العظمى” و “التعاون مع العدو”. باستثناء أسماء الرجال، لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

علي الأحمد، أحد منتقدي النظام في واشنطن، غرد مقطع فيديو – لم يتم التحقق منه بشكل مستقل – لما يبدو أنه جنود يحرقون ويختمون على صورة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (MBS). وفي التغريدة، قال الأحمد إنه “أُبلغ أن هذا الفيديو وراء إعدام الجنود السعوديين الثلاثة”.

بالنظر إلى غموض النظام السعودي، كان من الممكن إعدام الجنود لعدد من الأسباب، مثل التورط في البيع غير المشروع للأسلحة للحوثيين في اليمن (تم تنفيذ المحاكمة والإعدامات في القيادة الجنوبية للجيش بالقرب من على الحدود اليمنية). أو ربما كانت قضية إهانة الذات – حرق الصورة – هي التي أغضبت محمد بن سلمان.

إذا كان هذا هو الأمر فإنه يعطي مزيدًا من المصداقية لصورة زعيم غير مستقر وعنيف، نتح عن استخدامه للعنف قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018. ولا يستطيع محمد بن سلمان مهما حاول وضع هذه الجريمة وراءه, كان غاضبًا من أن خاشقجي – الذي كان في وقت من الأوقات مساعدًا مقربًا لكبار أعضاء الأسرة الحاكمة – قد غادر المملكة وكان لديه الجرأة لانتقاد الأمير في أعمدة كتبها لصحيفة واشنطن بوست.

إلقاء النقاد في السجن

يمكن لرجال الأعمال والسياسيين الغربيين، الحريصين على التعامل مع المملكة العربية السعودية، أن يضعوا جانباً العديد من تصرفات هذا الأمير الجامح والمندفع. وتشمل هذه الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، والتي اعتقد محمد بن سلمان أنه سيفوز بها في غضون أسابيع قليلة لكنها دخلت الآن عامها السابع. حصار قطر في يونيو 2017، والذي لم ينته حتى يناير 2021 ؛ القبض على رئيس الوزراء اللبناني آنذاك، سعد الحريري، والاستقالة القسرية في تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ؛ واعتقال واحتجاز أكثر من 400 من رجال الأعمال السعوديين وكبار أعضاء العائلة المالكة، وزُعم أن بعضهم تعرض للتعذيب ولم يُفرج عنه إلا بعد توقيع عقود مع الشركات وتسليم ملايين الدولارات في عملية ابتزاز على غرار المافيا.

حتى سجن لجين الهذلول، ناشطة سعودية في مجال حقوق المرأة، بالكاد تسبب في وميض قلق في مجالس الإدارة الغربية وأروقة السلطة السياسية. تؤكد الهذلول وعائلتها أنه منذ اعتقالها في مايو 2018، تعرضت للتعذيب في الحجز والصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي والإيهام بالغرق في سجون سرية قبل أن يتم تقديمها أخيرًا إلى المحاكمة. وتؤكد أن من بين المسؤولين عن التعذيب سعود القحطاني، المقرب من ولي العهد المتورط بشدة في مقتل خاشقجي.

تم إطلاق سراح الهذلول أخيرًا لكن بشروط صارمة في فبراير من هذا العام. لم تحقق السلطات السعودية قط في مزاعم التعذيب.

أدى وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض إلى نزع الحماية التي قدمها سلفه لولي العهد. في فبراير، أصدر الرئيس بايدن تقريرًا رفعت عنه السرية لوكالة المخابرات المركزية بشأن مقتل خاشقجي. كما أنه منع مبيعات الأسلحة للسعوديين للضغط على محمد بن سلمان لإنهاء الحرب على اليمن. أشار بايدن أيضًا إلى أن قضايا حقوق الإنسان – بعد أن ركلها دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق – عادت الآن إلى جدول الأعمال. يقبع آلاف السجناء السياسيين في نظام السجون السعودي. ويشمل ذلك الباحث والمؤلف سلمان العودة، الذي يطالب المدعي العام بعقوبة الإعدام بحقه، وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، الذي حُكم عليه في مارس / آذار بالسجن 20 عامًا بعد إدانته بكتابة تغريدات مجهولة تنتقد النظام.

العلاقات العامة لا صورته

يمثل موقف بايدن من المملكة العربية السعودية مشكلة بالنسبة لمحمد بن سلمان، ولكن حجم المشكلة الذي لا يزال يتعين رؤيته. بايدن، بعد كل شيء، براغماتي قد لا يفرض، في النهاية، الكثير من الثمن على جبهة حقوق الإنسان قبل أن يلوح في صفقة الأسلحة. ولكن مع كل خطوة يتخذها محمد بن سلمان لإعادة تأهيل صورته وإعادة تشكيل المملكة كمجتمع حديث ومنفتح حيث يزدهر “الإسلام المعتدل”، تحجبه امرأة رائعة وشجاعة: خديجة جنكيز، خطيبة القتيل جمال خاشقجي.

عندما حاول محمد بن سلمان استخدام صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) لشراء نيوكاسل يونايتد، وهو نادٍ لكرة القدم في المملكة المتحدة، كانت جنكيز موجودة للطعن في عرض الاستحواذ. لقد فشل، مما أثار استياء ولي العهد.

عندما قام مؤخرًا بتعليق محفظة بقيمة 100 مليون دولار لتأمين معركة الوزن الثقيل بين أنتوني جوشوا وتايسون فيوري للمملكة، استخدمت جنكيز صحيفة التلغراف للتعبير عن غضبها. إذ قالت في بيان “لا أستطيع أن أصدق بعد كل هذا الوقت، وكل الأدلة التي تثبت ذنبه، أن ولي العهد السعودي لا يزال يُعتبر” مضيفًا “لمثل هذه الأحداث الرياضية العالمية، التي يستخدمها لأسباب سياسية ولتنظيف صورته،.

تشير الدلائل إلى أن المملكة العربية السعودية ستستضيف الحدث الرياضي، لكن قد يضطر محمد بن سلمان إلى سحب أكثر من 100 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة للقيام بذلك. لكن الأحداث الرياضية وحملات العلاقات العامة المكلفة لن تقضي على وصمة مقتل خاشقجي. لإعادة تأهيل صورته، سيضطر محمد بن سلمان إلى تحقيق العدالة للهذلول، وإسقاط التهم والإفراج عن عودة، ووضع حد للسجن الجائر لسدحان، وإطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي الآخرين. سيتعين على محمد بن سلمان تحمل المسؤولية عن أفعاله والاعتراف بجرائمه – وهو ما لا يستطيع فعله.

ما يمكنه وسيفعله هو اللعب على عامل الوقت والأمل في عودة ترامب أو أحد أتباعه إلى البيت الأبيض في عام 2025.