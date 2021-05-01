المشهد اليمني الأول

حظرت روسيا، اليوم، دخول 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد مؤخرا ضدها، في حين أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو أنها ستخفض حجم خدماتها القنصلية في روسـيا.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان- إن “الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”.وأوضحت أنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي عقوبات على روسيَّيْن متهمَين باضطهاد مواطنين في جمهورية الشيشان (جنوب روسيا). كما فرض الاتحاد أيضا عقوبات في الشهر نفسه على 4 مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات تستهدف مسؤولين روسا ضالعين في قمع المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره.