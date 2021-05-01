المشهد اليمني الأول

هاجم رجلان الجمعة مسكن السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان، وألقت الشرطة القبض على رجلين بعد اشتباك دار بينهما والحراس.

وشوهدت الشرطة المسلحة وهي تكبل رجلين بالأصفاد قبل أن تقتادهما بعد الحادث في حوالي الساعة 1:30 ظهرًا.

وقال شاهد عيان لصحيفة “ديلي ميل” إن أحدهما ألقى شيئًا فوق البوابة العالية أمام المبنى الواقع في حدائق قصر كينسينغتون، ما أدى إلى اشتعال النيران في العديد من الشجيرات.

وقال الشاهد إن أحد الحراس خرج بعد ذلك من المنزل لمواجهة الرجلين، فأصابه أحدهما بلمة في عينه.

وذكر لواء إطفاء لندن: “لقد استدعينا لإطفاء الشجيرات في الساعة 1.41 مساءً، وسيطرنا عليها بحلول الساعة 1.50 مساءً”.

وأضاف “حضرت سيارة إطفاء واحدة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات”، حيث قدمت الشرطة إسعافاتٍ أولية للحارس في موقع الحادثة.

وأهداف الهجوم ليست واضحة حتى الآن، لكن الشرطة استبعدت أن تكون الأهداف “إرهابية”.