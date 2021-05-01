المشهد اليمني الأول

أعلن الإعلام الأمني الحكومي في العراق، يوم أمس الجمعة، مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي أن “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (همر) تابعة للفوج الثالث، اللواء 59، الفرقة السادسة في الجيش العراقي، ما أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلين“. وأضافت أن “القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن العناصر الإرهابية التي فجرت العبوة.

على ذات السياق أفادت مصادر في العراق، يوم أمس الجمعة، بأن تنظيم “داعش” شن هجوما على نقطة تفتيش تابعة لقوات “البيشمركة” التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني قوله، إن “هجوما لتنظيم داعش شن على نقطة تفتيش تابعة للبيشمركة في منطقة التون كوبري شمالي محافظة كركوك”. وأضاف، أن “المعلومات الأولية تشير إلى وجود قتلى من البيشمركة”.

وأشار المصدر إلى “فرض حالة الإنذار (ج) في محافظة كركوك حيث وقع الهجوم”. يذكر أن الإنذار (ج) هو أقصى درجات الإنذار الأمنية في العراق.