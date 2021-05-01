المشهد اليمني الأول

قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والتي طرحت إنجازات حكومتها خلال دقيقتين، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي طرح رؤيته لـ 2030 في لقاء تلفزيوني مدته ساعة ونصف.

وتداول رواد مواقع التواصل، فيديو قديم لرئيسة وزراء نيوزيلندا وهي تعرض إنجازات حكومتها، معتبرين أن ما عرضه محمد بن سلمان مقابل ما عرضته أرديرن يعتبر سرد لإنجازات وهمية.

وقال حساب المراقب الشرعي، في تغريدة: “رئيسة وزراء نيوزيلندا سردت بعض انجازاتها الحقيقية في دقيقتين، فكيف لو تكلمت ساعة ونصف كمحمد سلمان الذي سرد إنجازات وهمية؟”.

وقال جبريل بن سعيد: “طويل البعر قام بإهداء 420 مليون دولار لممثلة إباحية، يريد إرجاع كل اتباعه الذين بايعوه”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو موجهين انتقادات حادة لولي العهد السعودي، الذي تحدث عن إنجازات وهمية لا أساس لها في الواقع.

زعم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن رؤية 2030 جاءت من أجل ما قال تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، محاولاً تجميل رؤيته التي طرحها عام 2016.

وقال ابن سلمان في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج الليوان، أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط, وأوضح أن رؤيته جاءت لتطوير سياسات الإسكان وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة.

واستعرض أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول”، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%.

وأكد ولي العهد السعودي أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها لـ 11% العام الحالي.

ابن سلمان أكد أيضاً أن النفط أصبح يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعود عليها السعوديين من الستينيات، ولكن هذا سيؤثر على جودة الحياة بعد سنوات- حسب قوله- وهذا كان خطأ رقم واحد وهو الاعتماد على النفط، ناهيك عن خطورة اعتماد المملكة على النفط، وهو ما قد يسبب خللًا وتداعيات مالية على مستوى الفرد والوطن.

وتابع ابن سلمان في حديثه أن هناك فرصاً كثيرة جدًّا في العديد من القطاعات الأخرى غير النفط، وهي فرص ضخمة، وهذا هو الدافع الرئيسي لتدشين رؤية 2030 لاستغلال الفرص غير المستغلة، مشددًا على أن الإنجازات التي حققتها المملكة في ظل الرؤية كانت كبيرة جدًّا خلال السنوات الخمس الماضية زاعماً أن المملكة ستستغل الفرص غير المستغلة عبر رؤية 2030.

عن أبرز إنجازات رؤية 2030 في 5 سنوات، حسب قوله، أضاف :” كان هناك مشكلة في الإسكان منذ 20 سنة والمواطن ينتظر للحصول على القرض لسنوات، وكذلك ملف البطالة، والإيرادات غير النفطية، وسهولة استخراج السجل التجاري، مع مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في المملكة. وتابع أنه: اقتربنا من كسر أرقام الرؤية قبل الوصول إلى 2030 بكثير.

وقال ولي العهد ان أطروحات أسهم أرامكو مستمرة، وقد تكون قريبة جدًا. وفيما يخص قرار الضريبة 15%، زعم انه مؤقت ولن يستمر أكثر من خمس سنوات.

وذكر ولي العهد السعودي ان ليس له مصلحة أن يؤلم أي مواطن سعودي. مضيفا: مصلحتي أن يكون الوطن عزيز والمواطن راضي.