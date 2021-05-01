المشهد اليمني الأول

استطاع “مجهر الجزيرة” بفضل مجاهديه في سبيل الله اختراق أرشيف وزارة الدفاع السعودية بعد اختراقه جهاز الاستخبارات السعودية وتمكن من الحصول على كثير من مختلف الوثائق الهامة داخلية وخارجية ومن بينها قائمة تنطوي على أسماء الموظفين بوزارة الدفاع السعودية.

وأوضح “مجهر الجزيرة ” ان العملية تمت بمساعدة أخوية لأخينا العقيد المجاهد الحر بهيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع السعودية والذي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لعمله الصالح الذي سيؤدي إلى التصدي لجرائم النظام السعودي وعلى رأسه وزارة الدفاع بقواتها الجوية في المنطقة وفي اليمن.

ونشر مجهر الجزيرة هذه القائمة أدناه إيمانا منه بأن التعرف على كل من هؤلاء الموظفين سواء استخباراتيين كانوا أم يعملون في وزارة الدفاع سيؤثر على عملية تزلزل وإسقاط النظام السعودي الجائر؛ لأن الشعب يريد إسقاط النظام السعودي وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.

ودعا “مجهر الجزيرة” جميع معارضي النظام السعودي إلى دعمه في نشر هذه القائمة على نطاق واسع؛ إذ هذا الإجراء سيمثل حماية لحقوق الإنسان في المنطقة التي قد أفسدها النظام السعودي بسلوكه الشنيع عامة وحقوق الشعب السعودي خاصة، الشعب الذي يقتل أبناؤه داخل السجون السعودية إثر التعذيب بأشكاله المختلفة الظالمة.

ووجه “مجهر الجزيرة” دعوة أخوية إلى كل من يعارض النظام السعودي الجائر إلى المشاركة في إعادة نشر قائمة الموظفين بوزارة الدفاع السعودية لكفاح نظام الظلمة السعوديين ودفاعا عن وسم #مبس_ارحل.