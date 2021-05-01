المشهد اليمني الأول

أفاد مصدر عسكري عن صد الجيش واللجان الشعبية اليوم السبت، زحفا واسعا لمرتزقة العدوان على منطقتي الفاخر وحبيل العبدي بالضالع.

وأضاف المصدر استمرار الزحف ٨ ساعات، واتخاذه ٣ مسارات بمنطقتي الفاخر وحبيل العبدي بالضالع.

وأكد المصدر، مصرع اكثر من 40 مرتزق بينهم قيادات وضباط، إضافة الى عشرات الجرحى أثناء انكسار الزحف. وأن ومن ضمن قتلى العدو خلال زحف اليوم الشيخ المرتزق يحيى الشوبكي والمرتزق ابو معاوية، والمرتزق طارق القحيف ضابط في اللواء130، إضافة الى وجرح المرتزق جعبل وطة القحيف وانقلاب طقم أدى إلى جرح ٣مرتزقة بجروح بليغة.

وأضاف المصدر أن جثث مرتزقة العدوان لا زالت في أرض المعركة إضافة لحصار العشرات من المرتزقة بعد التصدي لزحفهم.