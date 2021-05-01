المشهد اليمني الأول

أفادت وسائل إعلام ألمانية أنه من المقرر تنظيم نسخة من “مهرجان أكتوبر” وهو أكبر مهرجان للبيرة بالعالم بإمارة دبي في الإمارات هذا الخريف.

وبحسب صحيفة DW الالمانية من المقرر أن يقام أكبر مهرجان للبيرة بالعالم في مارينا دبي على أن يستمر من 7 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2021. وسيسعى الحدث “أكبر مهرجان للبيرة” في دبي إلى محاكاة مهرجان أكتوبر الأصلي في مدينة ميونيخ، وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار .

وقد يعكس “أكبر مهرجان للبيرة بالعالم” في دبي، مهرجان ميونيخ، لكن يخطط أيضًا لبعض الإضافات الباهظة – بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون “أطول بار بيرة في العالم” بطول 60 مترا.

وأكد تشارلز بلوم ، رئيس “سوق عيد الميلاد” في برلين وأحد منظمي مهرجان أكتوبر في دبي، الحدث لمجلة دير شبيجل الإخبارية مؤكداً أن المسؤولين الإماراتيين أعطوا بالفعل الضوء الأخضر لهذا الحدث وقال “بلوم” إنه سيتم السماح بتناول المشروبات الكحولية في أرض المهرجان.

و”مهرجان أكتوبر”، والمعروف أيضاً بـ”مهرجان الجعة”، يقام في ميونيخ منذ 1810 ويعد من أهم فعالياتها. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ”أكتوبر فيست” في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم . ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

وياتي الحديث عن تنظيم أكبر مهرجان للبيرة بالعالم في دبي، بعد التقارير التي تحدثت عن إلغاء الامارات قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج.

وكشفت صحيفة The Times البريطانية, أمس الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021, عن الغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج. وقالت انه في خطوةٍ جديدة نحو علمنة قوانين البلاد, لم تعد المرأة العزباء التي تحمل خارج إطار الزواج في الإمارات مضطرةً إلى الفرار من البلاد من أجل الإجهاض أو الزواج.

في السابق, كانت المرأة غير المتزوجة التي يحدث معها الحمل خارج إطار الزواج تواجه الترحيل أو السجن وفقاً لقوانين البلاد, ومن ثم كان الأجانب في هذا الموقف يضطرون عادةً إلى السفر خارج البلاد من أجل عقد زواج سريع أو اختيار إنهاء الخدمة والعودة إلى بلادهم.

وطالما أُجبرت الكثير من العاملات ذوات الأجور المتدنية ممَّن لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة, ويشمل ذلك الخادمات اللواتي تعرضن للاغتصاب من أصحاب العمل, على الولادة سراً وتربية أطفالهن في خفيةٍ عن السلطات.

وعمَّمت الحكومة الإماراتية بياناً أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الحمل خارج إطار الزواج) ويسمح للآباء غير المتزوجين في هذه الحالة بالحصول على استمارة تُتيح التقدُّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

كانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين, ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

تسجيل الأبناء دون وثيقة زواج

وعن الغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج, يقول حبيب الملا, أحد كبار المحامين بدبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات, إنه من “اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقةِ زواج, وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.

في السابق, كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوماً على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له. أما الآن, فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة, واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم. وإذا رفض الأب التوقيع, يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم.

وأوضح الملا أن التشريع الجديد وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا “متزوجين”, فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد, إذ لم تعد مطلباً قانونياً. ومع ذلك, لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض, التي لا تزال غير قانونية.

ولطالما بذلت العديد من النساء اللواتي حملن خارج إطار الزواج جهوداً شاقة لإخفاء حملهن, وهناك شهادات عن نساء اضطررن إلى إجهاض أطفالهن في عمر عشرة أسابيع, واللجوء إلى أطباء لتزوير السجلات الطبية حتى تتمكن من الحصول على شهادة طبية من أجل مكان عملها.

السماح بالعلاقة الجنسية بين المراهقين!

و لفت الملا إلى أن القانون لم يكن يحظر في أي وقت من الأوقات أن تزور الأم غير المتزوجة من والد طفلها الإمارات, ما دام طفلها قد وُلد في بلد آخر. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إدخال مزيد من الإصلاحات, منها المتعلق برفع سن السماح بالعلاقة الجنسية من 14 إلى 18 عاماً.

وفي المقابل, وعلى الرغم من صورتها كملاذ للوافدين من طالبي العمل والسياح الصاخبين في بعض الأحيان, فإن الإمارات لطالما حرصت في كثير من الأحيان على تأكيد إسلامية قوانينها وثقافتها.

غير أن يوسف العتيبة, سفير الإمارات في الولايات المتحدة, تحدث مؤخراً عن تحول بلاده إلى دولة علمانية, قائلاً: إن “طريق بلاده إلى المستقبل يتضمن فصل الدين عن الدولة”. يقول الملا: “لدى الإمارات رؤية تريد من خلالها أن تكون نموذجاً يُحتذى في المنطقة لمجتمعٍ ليبرالي ومتسامح, حيث يمكن للناس من مختلف الأعراق والأديان التعايش بسلام”.

الإمارات تصدر قوانين “شاذة”

وسبق اعلان الامارات إلغاء قانون معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج, ان جاء في الوكالة الإماراتية في نوفمبر 2020, أنه “تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف, بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو”الزاني معه” أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية, فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة. أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام, أو السجن 7 سنوات على الأقل “إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص”, بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي.

“إقامة الأزواج غير المتزوجين معا”

وفي سياق التعديلات القانونية, اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا, بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي, حسبما ذكرت صحيفة “ذي ناشونال”.

“المشروبات الكحولية”

كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك, علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية. وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة “اغتصاب قاصر”, بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار.

وجاء في التعديلات أيضا “رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات”, إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.