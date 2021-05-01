المشهد اليمني الأول

استقبل المركز الوطني للعائدين بصنعاء اليوم سبعة من المغرر بهم الذين عادوا إلى صف الوطن وتركوا معسكرات العدو في جبهتي مأرب والحدود.

وجدد المركز الوطني للعائدين، الدعوة لبقية المـغرر بهم الذين ما يزالون يقاتلون في صف العدوان الاستفادة من قرار العفو العام بالعودة إلى الصف الوطني.

وأشاد العائدون بحسن تعامل واستقبال الجيش واللجان الشعبية لهم، معبرين عن ندمهم من انضمامهم إلى صفوف تحالف العدوان.

وأكدوا أن تحالف العدوان ومرتزقته يمعنون في الإساءة والتعامل اللا إنساني مع كل من انخرط في صفهم، مشيرين إلى ما يتعرض له المغرر بهم والمواطنين من امتهان بالمناطق المحتلة، ما يستدعي من الجميع مواجهة الغزاة والعملاء حتى تحرير الوطن من دنسهم.