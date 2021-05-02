المشهد اليمني الأول

أٌفرج بصنعاء اليوم عن 40 من المغرر بهم الذين عادوا من صفوف المعتدين بدون تنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة.

وأوضح مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن علي محمد أبو حليقة خلال لقائه المفرج عنهم، أن الإفراج يأتي وفقاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتعليمات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاستخبارات والاستطلاع بمناسبة شهر رمضان.

وأكد أن المرحلة الراهنة من تاريخ الشعب اليمني، وهو يواجه العدوان، تستدعي من الجميع التنبه واليقظة لمواجهة المؤامرات والمخططات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره. وأشار العميد أبو حليقة إلى أن قوى العدوان تحاول بكل الوسائل استغلال المغرر بهم لتنفيذ اجندتها ومخططاتها بعد فشل عناصرها التي استقدمها من مختلف دول العالم.

من جانبه أوضح نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد حسين هاشم، أن توجيهات قائد الثورة بالإفراج عن المغرر بهم، تأتي للتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع. وحضر الإفراج نائب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية العميد الركن محمد زهرة وعدد من ضباط هيئة الاستخبارات والاستطلاع.