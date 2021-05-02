المشهد اليمني الأول

أدرجت السعودية بعض مضامين الثقافة الهندية في مناهج الدراسة كجزء من رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة لقطاع التعليم في المملكة.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية أن المناهج ستركز على الثقافات الهندية ذات الأهمية العالمية مثل اليوغا والأيورفيدا، لتوسيع المعرفة الثقافية للطلاب.

وأوضحت أن الطلاب السعوديين سيتعلمون عن “رامايانا” و”ماهابهاراتا”، الملحمتين الشعريتين اللتين تشكلان جزءًا مهمًا من الميثولوجيا الهندوسية.

وأشارت الصحيفة إلى ما نشرته سعودية تدعى نوف المروعي على “تويتر” من أنها شاركت في امتحان لابنها في فصله الدراسي في قسم الدراسات الاجتماعية، ويظهر مفاهيم عن تاريخ الهندوسية والبوذية والرامايانا والكارما والمهابهاراتا.