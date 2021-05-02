المشهد اليمني الأول

زامل شهادة الكرار

كلمات أحمد درهم المؤيد

أداء عيسى الليث

والله يعظم أجر أمتنا ويصلح حالها

في فاجعة حلّت عليها وأظلمت فيها الحياة

ذكرى شهادة حيدر الكرار خير رجالها

صنو النبي المصطفى باب المدينة للنجاة

اهتزت الدنيا ومن فيها وكل جبالها

وأفلاكها والكون كله والمحيط وما وراءه

وضجَّت أصوات المآذن حُزن مما نالها

استشهد الكرار ساجد في محاريب الصلاة

بسيوف محسوبة على الإسلام واستغلالها

في قتل من كانه لدين الله حصنه والنواة

وخروجها عن منهج الهادي وما جاء به لها

والتيه يعمي والضلال إن ساد سادوها الطغاة

بعد انحراف أورث لها الذلة بكل أشكالها

وأصبح قرين الذكر بين أوساطها تنزف دماه

وأعظم خسارة هدّْ أمتنا وفَتَّ أوصالها

فقدانها للقادة الأخيار وأعلام الهداة

لولا الشقاء ما كانت أمريكا بكل أرتالها

وجنودها تزحف علينا اليوم من كل اتجاه

لا من بد تصحيح واقعها ولا مخرج لها

إلا مع القرآن وأعلامه ونهجه لا سواه

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