المشهد اليمني الأول

ذكرت مجلة Ordnance Industry Science Technology الصينية أن المعدات الجديدة، ستسمح للمقاتلة بتشتيت انتباه العدو على العديد من الأفخاخ على شكل سرب من الطائرات المسيرة وبالتشويش.

سيزود الإصدار الجديد من المقاتلة “J-20 ” بنظام حرب إلكتروني قوي وقدرة على التحكم في سرب من الطائرات المسيرة. سيحولها هذا إلى “كابوس حقيقي” للجيش الأمريكي. وستكون طائرة واحدة قادرة على تعطيل أنظمة الدفاع الجوي، ووفقًا للخطة، بعد عامين، ستجهز J-20 بأنظمة دفع صينية بدلاً من الروسية.

حتى الآن، تحلق طائرات J-20 باستخدام محركات لطائرة الجيل الرابع AL-31FN. جدير بالذكر أن محرك “ساتورن” ليس الجزء الروسي الوحيد في مشروع المقاتلات الصينية من الجيل الخامس.

في وقت سابق، قارن الخبراء الروس ميزات تصميم ميغ-44 وChengdu J-20، والتي اتضح أنها نسخة كاملة من النموذج الأولي الروسي. في الواقع، لم ينكر مصنعو الطائرات الصينيون شراء الرسومات والوثائق الفنية للطائرة الروسية.