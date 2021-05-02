المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، عن اغتيال مسؤول محلي تابع لمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين برصاص مسلحين مجهولين في عدن.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين، اغتالوا، مساء اليوم، أمين عام المجلس المحلي مديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين علي محمد سالم الكازمي، في عدن.

وأضاف المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على الكازمي، أثناء خروجه من منزله بعدن، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتشهد عدن اختلالات أمنية واسعة وحوادث اغتيالات وقتل خارج القانون لمواطنين واحتطافات ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وذلك منذ بداية العدوان على اليمن، وسيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا على المدينة وغياب وزراء حكومة المرتزقة القابعين في فنادق الرياض.