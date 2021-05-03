المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر عن موافقة الأميركيين على صفقة تبادل مع الجمهورية الإسلامية تقضي بالإفراج عن أربعة مواطنين إيرانيين كانوا معتقلين في أميركا بتهمة الإلتفاف على العقوبات، وأيضاً تحرير 7 مليار دولار من الأموال الايرانية المجمدة لديها، مقابل إطلاق سراح طهران لأربعة جواسيس أميركيين كانوا قضوا جزءً من عقوبتهم في السجن.

ونقلت وكالة الخنادق عن المصادر قولها، أن صفقة التبادل تمت نتيجة الضغوط على فريق بايدن، وحاجته الملحة لإظهار تقدم في الملف الإيراني أمام الكونغرس، وإثر المتابعات المتكررة للأميركيين جمهوريين وديمقراطيين، حيث تكررت مجددًا قضية جايسون غيت!

وقد حاول الوسطاء الأمريكيون والأوروبيون في السابق، إقناع إيران بصفقة التبادل لكن دون ان يقدموا لها أي تنازلات، وذلك لمنع تكرار قضية “جيسون غيت”، والحد من الأضرار التي يمكن أن تلحقها إيران بهيبة الإستخبارات الأمريكية.

وكانت الجمهورية الإسلامية، في قضية جيسون غيت، تمكنت من فرض شروطها على حكومة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما والحصول على 1.7 مليار دولار.

وإثر هذه الصفقة مع الأميركيين، أكدت المصادر خاصة، أنه تم الاتفاق أيضًا بشكل نهائي على صفقة أخرى مع الجانب البريطاني تقضي بإطلاق طهران سراح الجاسوسة البريطانية “نازنين زاغري”، مقابل تحرير 400 مليون باوند من الأموال الإيرانية.

وأضافت المصادر، أنه نتيجة هذه الأجواء، ارتفعت مطالب الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا حول الإتفاق النووي، لإلغاء كافة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.