المشهد اليمني الأول

أفاد مغردون سعوديون على حساباتهم في تويتر عن سماع دوي إنفجارات في نجران السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام سعودية عن إعتراض طائرة مسيرة وباليستيات أطلقت تجاة المملكة.

كما أعلنت وكالة واس التابعة لتحالف العدوان، عن إعتراض الدفاعات الجوية لطائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وبعد ساعتين أعلنت وكالة واس السعودية، عن اعتراض الدفاعات الجوية صاروخين بالستيين متتاليين أطلقت باتجاه نجران.

وكان أعلن أمس العميد سريع، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.