المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عملية هجومية مشتركة على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط..

وأشار العميد سريع الى تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وصاروخين بالستيين نوع بدر.

وأضاف العميد سريع أن العملية استهدفت مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة بحمد الله. وأكد سريع أن هذا الإستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدِنا العزيز.

وكان أعلن أمس العميد سريع، عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة.