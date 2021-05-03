المشهد اليمني الأول

توفي أربعة أشخاص، مساء يوم أمس الأحد، وتهدم عدد من منازل المواطنين جراء سيول الأمطار الغزيرة بمنطقة عيديد في تريم بحضرموت.

وقالت مصادر إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة تريم وضواحيها، واستمرت لنحو خمس ساعات على التوالي، تسببت بوفاة أربعة مواطنينفي إحصائية أولية.

وأكدت مصادر محلية، ارتفاع ضحايا سيول الأمطار الغزيرة في كافة محافظات اليمن إلى 18 بينهم نساء وأطفال.

وكان أفادت مصادر محلية، يوم السبت، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية بينها إب وصنعاء ولحج وتعز وشبوة ومأرب وحضرموت، تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة.

واضافت المصادر، أن ضحايا سيول الأمطار عشرة اشخاص على الأقل توفوا خلال يوم في محافظات إب ولحج والحديدة وحضرموت، فيما جرفت السيول عشرات المركبات والسيارات وأدت إلى قطع طرق رئيسية لساعات طويلة.

وأكدت المصادر، أن عددا من المنازل تضررت جراء مياه الأمطار فيما تسببت السيول بإتلاف المحاصيل في عدد من المزارع. كما حدث وفاة طفلين غرقا شمال العاصمة صنعاء بسبب المطار، وغرق طفلين آخرين شمال مدينة إب.

ومنذ أيام، تشهد محافظات يمنية عديدة، بينها صنعاء وإب ومأرب ولحج وتعز ومأرب وحضرموت، سقوط أمطار غزيرة.

ويحذر المركز الوطني اليمني للأرصاد الجوية، اليمنيين بالابتعاد عن مجاري السيول، متوقعا استمرار هطول الأمطار في المناطق الجبلية وصحاري محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين ومحافظة مأرب خلال الساعات القادمة.