المشهد اليمني الأول

رفض الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس، الأحد، استلام جائزة الشيخ زايد للكتاب، بعد فوزه فيها نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

وقال الفيلسوف هابرماس البالغ من العمر 91 عاما، إن القرار الذي اتخذه سابقا بقبول الجائزة كان خاطئا، وأنه صحّحه اليوم برفض الجائزة.

وتابع في حديث لصحيفة محلية نقلته “واشنطن بوست”: “لم أوضح لنفسي بشكل كافٍ الصلة الوثيقة جدًا بين المؤسسة التي تمنح هذه الجوائز في أبو ظبي، بالنظام السياسي القائم هناك”.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، هنّأ هابرماس بحصوله على شخصية العام الثقافية من قبل “جائزة زايد للكتاب”. ومن المعروف أن الجائزة قدرها 750 ألف درهم، أي ما يعادل نحو 204 آلاف دولار.

يذكر أن يورغن هابرامس، أحد أبرز علماء الاجتماع والسياسة المعاصرين، وهو من منظري مدرسة فرانكفورت النقدية. وخلال العقود الماضية، ألّف هابرامس أكثر من 50 كتابا حول الفلسفة، وعلم الاجتماع، وله نظرية تعنى بالفعل التواصلي.