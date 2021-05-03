المشهد اليمني الأول

في اطار التصفيات بين مرتزقة الاحتلال الاماراتي السعودي والانفلات الامني الذي تشهده المحافظات الواقعة تحت الاحتلال وبعد ساعات من اعلان ما يسمى امين عام مديرية المحفد بمحافظة ابين محمد سالم الكازمي، برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة الحسوة غربي مدينة عدن.

حيف اختفى القيادي في ما يسمى بالحراك الجنوبي مدرم ابو سراج بمحافظة عدن مساء الاحد بحسب ما نشرت وسائل اعلام في عدن.

واختفى سراج بصورة مفاجئة عقب خروجه مساء الاحد من منزله بالتواهي ويعتقد انه تعرض لعملية خطف.

كما تم الاعلان عن اختفاء المحامي والمستشار القانوني علاء القوبة في ظروف غامضة مساء امس .

في اطار التصفيات بين مرتزقة الاحتلال الاماراتي السعودي والانفلات الامني الذي تشهده المحافظات الواقعة تحت الاحتلال وبعد ساعات من اعلان ما يسمى امين عام مديرية المحفد بمحافظة ابين محمد سالم الكازمي، برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة الحسوة غربي مدينة عـدن.

حيف اختفى القيادي في ما يسمى بالحراك الجنوبي مدرم ابو سراج بمحافظة عدن مساء الاحد بحسب ما نشرت وسائل اعلام في عـدن.

واختفى سراج بصورة مفاجئة عقب خروجه مساء الاحد من منزله بالتواهي ويعتقد انه تعرض لعملية خطف.

كما تم الاعلان عن اختفاء المحامي والمستشار القانوني علاء القوبة في ظروف غامضة مساء امس .