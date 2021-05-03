المشهد اليمني الأول

استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء ستة من المنشقين من صفوف المرتزقة، الذين عادوا الى الصف الوطني بأسلحتهم من عدد من صفوف معسكرات العدوان في المناطق الحدودية بينهم قائدا كتيبتي الرعود والسواهر في ما يسمى بـ” لواء التوحيد” الرائد ذو الفقار هاشم الجنيد والرائد مجاهد عبدالله ناجي.

وخلال الاستقبال أكد عدد من الوجهاء الذين التقوا المغرر بهم أن العدوان قد فشل في تحقيق أي من أجندته وأطماعه في بلادنا.. داعين من لايزال يراهن على المعتدين إلى استغلال قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن.

من جانبهم عبر العائدون عن امتنانهم للقيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا على إصدار قرار العفو العام لكل من يرغب بالعودة الى الصف الوطني.. موضحين ان المحتلين فقدوا الثقة بكل المغرر بهم وباتوا يعاملونهم معاملة سيئة وينتظرون ساعة الخلاص منهم.