المشهد اليمني الأول

خلفت الامطار والسيول التي شهدتها حضرموت امس الاحد اضرار جسيمة ودمارا هائلا بمنطقة تريم احدى مناطق الوادي والصحراء.

وقالت مصادر محلية ‏ان الامطار الغزيرة والسيول الجارفة تسببت في اضرار كبيرة في مديرية تريم وادي حضرموت مؤكدة وفاة 4 اشخاص 3 من اسرة واحدة وتهدم 11 منزلا وتضرر 173 منزلا آخر بالمنطقة.

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واوضحت المصادر ان الامطار جرفت سيارات ومزارع في منطقة عيديد بالمدينة فيما حاصرت عشرات الأسر بمياه السيول.

وبث ناشطون مشاهد ولقطات توثق غرق عدد من المنازل وجرف سيولا عاتية سيارات المواطنين وممتلكاتهم وحدوث دمار كبير بالمنطقة.

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