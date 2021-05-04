المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام عن التحركات الأممية والإقليمية الواسعة للمفاوضات التي تتركز لإيقاف تحرير مأرب، وتتناسى اليمن المحاصر.

وأشار عبد السلام الى أن حديثهم عن معركة جزئية يترك اليمن المحاصر، وهذا اختزال للصراع لا يعالج مشكلة بل يفاقمها.

وأضاف عبد السلام أن ذلك لا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب، وأي نشاط مستجد لمجلس الأمن فلن يكون قابلا للتحقق إلا ما يلبي مصلحة اليمن أولا، وشعبنا اليمني ليس معنيا بمراعاة من لا يراعي حقه في الأمن والسلم والسيادة.