المشهد اليمني الأول

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أنه إذا كانت هناك إرادة جادة لإنهاء الوضع المأساوي في اليمن فلابد من رفع الحصار عن هذا البلد تزامنا مع وقف إطلاق النار في انحاء البلاد ودعم الحوار اليمني مشيرا بان هذا ما دار بين ظريف وعبدالسلام في مسقط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن زادة في مؤتمره الصحفي، تعليقاً على زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف لسلطنة عمان ولقائه برئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، القول: إن طهران تتابع بقلق تطورات اليمن وما يعانيه هذا البلد من أوضاع إنسانية سيئة خاصة الأحداث الأخيرة في مأرب.

وحول المحادثات بين إيران والسعودية وإمكانية إعادة العلاقات رسميا بين البلدين، قال زادة: إن “تغيير لغة الخطاب يساهم كثيرا في تخفيف التوتر، لكنه لم يؤد الى نتيجة عملية ما لم يساهم في تغيير السلوك”. وأضاف: إن إيران كانت وما زالت مستعدة للحوار مع دول الجوار بما فيها السعودية على أي مستوى كان.