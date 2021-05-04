المشهد اليمني الأول

يعد مرض ضغط الدم من الأمراض الشائعة والمنتشرة بكثرة هذه الأيام، ويحذر الأطباء من مضاعفات وأخطار هذا المرض.

كما ويقومون بتنبيه المرضى لمراقبة ضغط دمهم وقياسه بشكل دائم ومتكرر.

لذلك سنوضح كيفية قياس ضغط الدم وبدون جهاز:

1- يتم القيام بإيقاف الشخص المصاب إلى جانب الجدار، ويطلب منه القيام بوضع ظهر يده على الجدار.

2- من ثم القيام بدفع الجدار لمدة دقيقة تقريباً، ليترك بعدها الجدار ويقف بعيدا عنه ويترك يديه مرتاحتين.

3- إذا ما تحركت يده وارتفعت للأعلى لا إراديا فهذا يدل على ارتفاع ضغط دم الشخص.

4- في حال بقاء يده على مستوى القلب فهذا دليل على أن ضغط الشخص ضمن المستوى الطبيعي لضغط الدم.

5- في حال ترك يد المريض وانخفاضها للأسفل لا إرادياً، فهذا دليل على وجود انخفاض في ضغط الدم.

علامات تدل على ارتفاع ضغط الدم

في واقع الحال فإن مرض ارتفاع ضـغط الـدم يعتبر من الأمراض الصامتة و القاتلة، حيث أنه لا يوجد عرض أو علامة بحد ذاتها تدل على الإصابة بهذا المرض، إلا أن وجود محموعة من العلامات والأعراض قد يدل على الإصابة بارتفاع ضـغط الـدم ، ومن أبرز هذه العلامات والأعراض:

الشعور بالصداع الشديد والمزمن.

الشعور بصوت في الأذن لا ينتهي أو ما يعرف بطنين الأذن.

حدوث تسارع في دقات القلب.

حدوث نزيف للأذن.

ملاحظة حدوث تغير في لون البراز، حيث يصبح لونه أحمر وقد يكون ذلك مصاحبا لوجود التهابات في المسالك البولية.

قد يفقد المريض توازنهن ويشعر بالدوخة والدوار.

يعاني الشخص من اضطرابات في الرؤية وزغللة في البصر.

يلاحظ حدوث تورم وانتفاخ في القدمين ويحدث ذلك نتيجة احتباس السوائل بهما.

يشعر المريض بضيق التنفس ويكون ذلك نتيجة عدم إمداد الجسم بالأكسجين الكافي الذي يحتاجه للتنفس.