المشهد اليمني الأول

كشفت بيانات ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الجاري، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 204.7 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212.2 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليارات ريال (1.9 مليارات دولار).

وجرى تمويل عجز السعودية في الربع الأول بالكامل عن طريق الاستدانة، بحسب ما نقلته قناة “العربية”.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال لنفس الربع.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الجاري.

وبهذه الأرقام فقد تحقق 24% من الإيرادات المتوقعة للسعودية لعام 2021 في الربع الأول من السنة.

والإثنين، توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض العجز المالي السعودي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي نسبة أقل قليلا من المتوقعة في الموازنة العامة.

وتضمنت توقعات الصندوق بتقرير “الاقتصاد العالمي” أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 2.1% هذا العام و4.8% في 2022، ونمو الناتج المحلي غير النفطي 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

كما تضمنت توقعات الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار تجمع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها “أوبك+”.