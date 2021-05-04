المشهد اليمني الأول

بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الثاني من معاش شهر مارس 2018 للمتقاعدين المدنيين.

ودعت الهيئة المتقاعدين المدنيين الى التوجه الى مكاتب البريد في العاصمة والمحافظات لاستلام نصف الراتب.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، استكمال إجراءات الصرف وضخ المبالغ النقدية في البريد، وأن الإجراء يأتي بعد أسبوعين من صرف النصف الأول لمعاش الشهر ذاته.

ونوه الحيفي بحرص الهيئة وفروعها على تسخير الطاقات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بشريحة المتقاعدين وتخفيف معاناتهم عبر توفير السيولة اللازمة لصرف معاشات المستفيدين بعد تأخر سدادها بسبب الحرب الاقتصادية الممنهجة على اليمن من قبل دول العدوان.