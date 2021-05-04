المشهد اليمني الأول

دّشنت الهيئة العامة للزكاة بصنعاء اليوم توزيع المساعدات لأسرى العدو في سجون الجيش واللجان الشعبية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بقيمة 135 مليون ريال.

وفي التدشين أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان حرص الهيئة واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى على تقديم المساعدات النقدية للأسرى في سجون الجيش واللجان الشعبية امتثالاً لقول الله تعالى” ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً”.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي يستهدف آلاف الأسرى من الطرف الآخر ضمن مشاريع هيئة الزكاة خلال الشهر الكريم .. لافتاً إلى اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالأسرى. وجدد أبو نشطان الدعوة للطرف الآخر بتحريك ملف الأسرى والمبادرة بالإفراج عن كافة الأسرى لديهم، مقابل جميع الأسرى لدى الجيش واللجان الشعبية، خاصة في أيام شهر رمضان.

ولفت إلى حرص هيئة الزكاة على تقديم الممكن، للجنة الوطنية لشؤون الأسرى والأسرى المغرر بهم، بما يجسد عظمة وأخلاق الإسلام والاهتمام بأسر الأسرى من خلال العديد من المشاريع الموجهة إليهم.

فيما ثمن نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى مراد قاسم علي، دور الهيئة العامة للزكاة ومشاريعها المتنوعة للجنة الأسرى.

ولفت إلى أهمية توزيع المساعدات لأسرى العدو في سجون الجيش واللجان الشعبية في إطار مشروع “ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا”. حضر التدشين عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أحمد أبو حمراء ومدير التوعية والاعلام بهيئة الزكاة محمد الموشكي وعدد من المعنيين.