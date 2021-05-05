المشهد اليمني الأول

صادف الشهر الماضي الذكرى السنوية السادسة لبداية تدخل المملكة العربية السعودية في اليمن ، وهي مناسبة تميزت بنشر إدارة الشؤون الخارجية نقداً صريحاً بشكل ملحوظ لسياسة الولايات المتحدة من قبل “روبرت مالي وستيفن بومبر”، وهما من كبار المستشارين لشؤون الشرق الأوسط في إدارة أوباما.

وفي مقالهم بعنوان “التواطؤ مع المذبحة”، وصفوا الحرب بدقة بأنها “جرح مفتوح للولايات المتحدة”. اعترافًا بالمسؤولية الجزئية لحكومتهم عن الكارثة، وقاموا بتحليل الدبلوماسية المحمومة التي حدثت في مجلس الأمن القومي الأمريكي في عام 2015 بعد أن طلبت المملكة العربية السعودية دعمها لتدخلها العسكري في اليمن.

تحدثت الصورة التي رسموها عن تناقض قوة عظمى مزقتها رغبتها في ترك سياسات التدخل وراءها مع احترام الالتزامات الأمنية طويلة الأجل. وكما يشير المؤلفان، فإن قرب الانتهاء من الصفقة النووية الإيرانية في نفس العام خلق إحساساً بالضعف لدى السعوديين، وكانت إدارة أوباما ترغب في “طمأنة” شريكها السعودي من خلال تقديم الدعم له في الحرب.

منذ عهد قريب إلى حروب الطائرات الأمريكية بدون طيار، كانت اليمن أول دولة تعاني من عواقب سياسة التقشف – حيث نقلت الولايات المتحدة مسؤولية الحفاظ على الأمن في المنطقة إلى حلفائها. ومع ذلك، فإن المشاركة العسكرية للرياض المدعومة من الولايات المتحدة في اليمن والوسائل التي تم تنفيذها – التجويع كسلاح حرب وتدمير البنية التحتية المدنية والمدن القديمة – تشبه المغامرات العسكرية لواشنطن في فيتنام والعراق وأفغانستان. .

بينما تبدأ تأملات “مالي وبومبر” بالفترة التي سبقت الحرب مباشرة ، فإن إعادة النظر في العقود السابقة يساعدنا على فهم كيفية تطورها في سياق “العلاقة الخاصة” بين أمريكا والمملكة العربية السعودية.

من المؤكد أن حرب محمد بن سلمان على اليمن لم تحدث في فراغ تاريخي. أمراء سعوديون طموحون يتوقون لإثبات شجاعتهم ولياقتهم للحكم يديرونها منذ ما يقرب من قرن. أثناء حرب المملكة العربية السعودية مع اليمن في عام 1934 ، احتلت قوات ابن سعود (والملك المستقبلي حينها) فيصل، ميناء الحديدة اليمني الأحمر. حثه ابن سعود مرتين على الانسحاب، مذكراً إياه بالفشل الماضي في اليمن بجيوش عثمانية أقوى بكثير. وفعلاً فإن احتلال فيصل لم يدم طويلا.

في 2009-2010 ، قاد خالد بن سلطان، مساعد الشؤون العسكرية في وزارة الدفاع آنذاك، تدخلاً جديدًا لدعم عملية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ضد الحوثيين والتي كانت بداية لسياسة أكثر حزماً. في الواقع ، ازداد القلق السعودي من الأحداث في جارتها الجنوبية فقط مع ظهور “الربيع العربي” في اليمن ، والذي لعب فيه الحوثيون دورًا مهمًا في عام 2011.

بعد أن نجح قادة الرياض في نزع الصدارة عن الحركة الاحتجاجية اليمنية من خلال استبدال صالح الملعون بنائبه عبد ربه منصور هادي، وفقًا لاتفاقية الانتقال التي رعتها دول الخليج، كان قادة الرياض يأملون في بقاء النظام السياسي السابق كما هو. ومع ذلك ، فقد استفاد الحوثيون من الاضطرابات التي أحدثها الربيع العربي، وحققوا مكاسب ساحقة على الأرض على مدى السنوات الأربع التالية إذ استطاعوا كسب العديد من القبائل من خلال استراتيجية مشتركة لاستخدام القوة وتوفير الأمن وحل الخلافات القديمة.

وفي حين أن القيادة السعودية لطالما جعلت من مخاوفها من النفوذ الإيراني في شبه الجزيرة حجر الزاوية في سياستها تجاه اليمن، فإن هذه التطورات الجديدة – بالإضافة إلى الحملة الفاشلة التي شنها خالد، والتي رأت أنها أعمال غير مكتملة – مهدت الطريق لحرب محمد بن سلمان الحالية بعد أسابيع فقط من تعيينه نائباً لولي العهد ووزيراً للدفاع في عام 2015.

كما يؤكد “مالي وبومبر” على دعم واشنطن للحملة السعودية لعام 2015 ، “كان للولايات المتحدة يد رئيسية في اليمن منذ البداية، وبالتالي يجب أن تتحمل دورها في المأساة”. لكن يمكن القول إن تلك اليد كانت تعمل بالفعل قبل عقد من الزمان على الأقل. في عام 2004 ، حث السفير الأمريكي في اليمن، الذي لم يتأذّ من الشعارات المناهضة لأمريكا خلال الاحتجاجات التي نظمها الحوثيون ضد الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله عام 2003 وتعاون اليمن الوثيق مع واشنطن في ذلك الوقت، صالح على قمع الحركة الاحتجاجية.

واستشعاراً لفرصة لإصلاح العلاقات مع واشنطن بعد فشل اليمن في تقديم الدعم في حرب الخليج عام 1991، فقد اضطر صالح إلى إرسال قواته لاعتقال زعيم الحوثيين، حسين بدر الدين الحوثي، وهي الخطوة التي أشعلت نزاعا مسلحا اجتاح الكثير من المناطق شمالاً.

يثير وصف “مالي وبومبر” لعملية صنع القرار في مجلس الأمن القومي التساؤل عما إذا كانت الأحداث الأخيرة في اليمن وعلاقتها الغاضبة مع المملكة العربية السعودية، في أعقاب كل من الفشل الذريع للولايات المتحدة في العراق وحملة خالد الوحشية في شمال اليمن. كانت مفهومة بما فيه الكفاية.

لاحظ المؤلفان “مالي وبومبر” أن “الإدارة [الأمريكية] كانت تأمل أيضًا … أن يتمكن المستشارون الأمريكيون من إضفاء الطابع المهني على نظرائهم السعوديين … وعند الضرورة، كبح جماحهم”. ولكن إذا كان هذا هو توقع الإدارة بالفعل، فمن المؤكد أنه كان غير واقعي كما يعترف المؤلفان- أنفسهم: “لجأ التحالف إلى تكتيكات مفصلية في وقت مبكر … لقد قصف البنية التحتية الحيوية، مثل رافعات الحاويات ومنشآت إنتاج الغذاء … المسؤولون الأمريكيون لم يكن لديهم شك بأن القوات المسلحة السعودية، على الرغم من تزويدها الجيد بالأسلحة الأمريكية الحديثة، كانت أداة دقيقة “.

لكن هذا لا ينبغي أن يكون مفاجأة. لم يكن هناك نقص في التحذيرات من الدبلوماسيين الأمريكيين على الأرض. جيمس بي سميث ، سفير واشنطن في المملكة العربية السعودية (2009-13) ، لاحظ خلال حملة خالد 2009-2010 أن “الجيش السعودي استخدم قوة غير متكافئة على نطاق واسع في جهوده لصد وتطهير مقاتلي الحوثيين ذوي التسليح الخفيف من منطقة حدودية “.

وأشار ستيفن سيش ، سفير الولايات المتحدة إلى اليمن بين عامي 2007 و 2010 ، في ما ثبت أنه ذو بصيرة ، “يمكننا التفكير في طرق قليلة لتشجيع التدخل الإيراني في تمرد الحوثيين بشكل أكثر فاعلية من جعل جيران اليمن السُنّة يصطفون المالية والجهاز الذي وصفه علي عبد الله صالح بـ “عملية الأرض المحروقة” ضد الأقلية الشيعية في بلاده “.

سريعًا إلى عام 2015 ، يتساءل المرء عما إذا كان مجلس الأمن القومي التابع لأوباما قد أجرى تقييمًا مناسبًا للتهديدات. لماذا لم يستفسر عن قلق المملكة العربية السعودية المعلن بشأن ميليشيا ضعيفة (وإن كانت متشددة في القتال)؟ في ذلك الوقت كان الدعم الإيراني محدودا. وتألفت بشكل رئيسي من توفير الغطاء الدبلوماسي والمساعدة مع وسائل الإعلام مع عدد قليل من قادة الميليشيات المدربين في الخارج.

لم يكن الحوثيون بحاجة إلى أسلحة إيرانية. خلال الحروب السابقة ، حصلوا على أسلحتهم من وحدات الجيش والقواعد التي استولوا عليها. بعد عام 2014 ، تمكنوا من الوصول إلى الصواريخ الباليستية المخزنة في ترسانة صالح.

كانوا يتبعون أجندة محلية بحتة، وكانت أنشطتهم تحترم الحدود السعودية – وهو ضبط انتهى بعد أن قصف السعوديون وحاصروا أهدافًا مدنية. اللافت للنظر أن البيان الصحفي للسفارة السعودية الذي يبرر إطلاق العمليات العسكرية في اليمن في 25 آذار (مارس) 2015 فشل حتى في الإشارة إلى إيران.

تترك رواية “مالي وبومبر” الانطباع بأن النفوذ الإيراني كان مفتاح القرار السعودي لشن هجومها في عام 2015. لكن من الواضح أن نفوذ الرياض في شمال اليمن كان يتضاءل بالفعل.

لقد انهار نظام المحسوبية بينهم وبين القبائل وشبكة المعاهد السلفية التي ترعاها السعودية في الغالب. كانت المحاولة السعودية لاستعادة وتوسيع نفوذها بالقوة هي التي أثارت الإيرانيين، الذين كانت أهدافهم الإقليمية المزدوجة منع السعودية من السيطرة على اليمن من خلال التدخل العسكري والتدخل في العراق وسوريا.

في الواقع ، يدرك الإيرانيون أن الحوثيين يقاتلون من أجل دولة مستقلة ذات سيادة وللحفاظ على نسخة شيعية فريدة في اليمن. كما أنهم يقدرون أن الحوثيين لا يريدون لإيران أن تحل محل السعوديين. وعلى عكس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما تحتل الأراضي اليمنية التي لم يسيطر عليها الحوثيون، لم تقم إيران ببناء أي مؤسسات أو قواعد عسكرية هناك.

تعود جذور الصراع الحوثي إلى المظالم المحلية، لكن المحاولات المختلفة لصنع السلام حتى الآن فشلت في معالجتها. حرم الاتفاق المدعوم من دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 في أعقاب الربيع العربي الحوثيين من حصة في الحكومة الجديدة، ورُفض طلبهم بالمساهمة بـ 30 ألف رجل في الجيش الوطني على الفور.

كان الهدف من اتفاقية السلام والشراكة الوطنية لعام 2015 ، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، إدخالهم في العملية السياسية، ولكن قبل حفل التوقيع، أطلق محمد بن سلمان حملته الجوية – التي أطلق عليها اسم “عملية عاصفة الحزم” (ويبدو أنها صدى متعمد لجورج إتش دبليو بوش عام 1991. “عملية عاصفة الصحراء”) – بدعم من المخابرات الأمريكية، وخدمات التزود بالوقود على متن الطائرات، ومعلومات الاستهداف، والأسلحة.

لا شك في أن واشنطن كانت مسرورة لأن أحد حلفائها اتخذ في النهاية إجراءات لصالح نفسه. ومع ذلك، فإن اتباع خطى أمريكا لن يخفف العداوات الراسخة والصراعات التي تعود جذورها إلى المظالم المحلية. تظهر السنوات الست من الحرب في اليمن العواقب المدمرة لغموض محاولة أوباما التراجع بينما يظل مشاركاً عسكرياً.

تُقرأ بعض أجزاء من “التواطؤ مع المذبحة” ، على الرغم من الآثار المترتبة على العنوان، على أنها محاولة لتبرئة الولايات المتحدة من الاتهامات المحتملة بالتواطؤ في جرائم الحرب.

لكن يبقى أن نرى كيف سيتم تفسير تأجيج الحملة الجوية السعودية (حرفياً) من قبل محامي حقوق الإنسان في المستقبل. لا شك في أن دعم واشنطن منع الطائرات السعودية من السقوط من السماء. “لأسباب أخلاقية واستراتيجية على حد سواء ، يجب على إدارة بايدن أن تجعل من أولوياتها فصل الولايات المتحدة عن الحرب في اليمن وأن تفعل ما في وسعها للوصول بالصراع إلى نتيجة طال انتظارها”،

كما ينصح مالي- الذي يشغل الآن منصب مبعوث بايدن الخاص إلى إيران-وبومبر. بينما يبدو أن بايدن مصمم بالفعل على التفاوض لإنهاء الصراع، إلا أنه يبدو أيضاً متردداً في قطع العلاقات العسكرية مع الرياض، وتعهد بمواصلة تزويد المملكة بالأسلحة والمساعدة “الدفاعية”.

لإقناع السعوديين بأن سعي أمريكا المتجدد للانفراج مع إيران لن يأتي على حسابهم، وأنه يجب عليهم وقف حصارهم لليمن، سيتعين على الرئيس الأمريكي السير على حبل دبلوماسي مشدود.

فإذا أدت المحادثات الاستكشافية في 9 أبريل بين المملكة العربية السعودية وإيران في بغداد في النهاية إلى فك ارتباط تدريجي للقوى الأجنبية عن اليمن، فقد تبدأ آمال بايدن في إنهاء هذا الصراع وبشكل عام في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط الممزق تؤتي ثمارها.

تصحيح المؤلف: تم التوسط في اتفاقية السلام والشراكة الوطنية (PNPA) في سبتمبر 2014 ، وليس 2015 ، مع الاعتذار. بسبب الانتهاكات السابقة للاتفاق من قبل جميع الموقعين ، كان مبعوث الأمم المتحدة آنذاك إلى اليمن وكبير المفاوضين ، جمال بن عمر، قد تفاوضوا للتو على اتفاق سلام جديد عندما بدأ القصف.