المشهد اليمني الأول

جرفت سيول الأمطار الغزيرة، خلال الساعات الماضية دبابة تابعة لمليشيا “الانتقالي الجنوبي”، في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر محلية مطلعة، سيول الأمـطار جرفت دبابة تابعة لما يسمى “اللواء الخامس”، كانت تحت جسر بلحمر بالقرب من مدينة زنجبار. وأوضحت أن ارتفاع منسوب سيول الأمطار في الوادي أدى إلى جرف الدبابة، ولم يتمكن طاقمها من تشغيلها.

وتسببت سيول الأمـطار الغزيرة بأضرار فادحة بالعشرات من منازل المواطنين في مناطق أحور وزنجبار، جراء ارتفاع منسوب المياه في منطقة حناذ، خلفت أضرارا فادحة في الطرقات والأراضي الزراعية.