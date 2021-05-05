المشهد اليمني الأول

في معركة مواجهة كورونا الجميع يبحث عن حوائط صد، يحتمي بها من الفيروس القاتل، بعضهم يلجأ إلى الفيتامينات الكيميائية، لكن هناك تحذيرات من الإفراط.

في استخدامها، لذا دائما تكون الحلول الطبيعية هي الأفضل.

وزارة الصحة المصرية أكدت في منشور لها أن هناك مشروبات طبيعية تساهم في الوقاية من فيروس كورونا، وتساعد الجسم على مواجهته.

وأشارت الوزارة إلى أن كوبًا من عصير البرتقال الطبيعي يغني عن كبسولة فيتامين “ج”.

ونصحت بتناول كوبًا من اللبن في الصباح وآخر في المساء، مؤكدة أنه يعزز المناعة، كون اللبن مصدر للبروتين والزنك.

وطالبت الوزارة بالحرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا، مشددة على أن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام.