المشهد اليمني الأول

رغم أن الكثير من الناس يبحثون عن علامات الجفاف وقلة شرب المياه وطرق لزيادتها خلال ساعات اليوم، فإن زيادة تناول الماء له نفس الدرجة من الخطورة.

يمكن أن يؤدي شرب الكثير من الماء إلى ما يعرف بـ”تسمم الماء” أو “نقص صوديوم الدم”، ما يتسبب في غمر الخلايا من الداخل بسبب انخفاض مستويات الصوديوم بشكل غير طبيعي في مجرى الدم، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي تسمم الماء إلى مشاكل صحية منهكة مثل النوبات والغيبوبة وحتى الموت.

فهل تعرف إذا كنت تشرب احتياجك الطبيعي من الماء أم أكثر؟ تابع المقالة لمعرفة الرد على السؤال.

1. معك زجاجة ماء دائماً

إذا حملت زجاجة المياه طوال اليوم وأعدت تعبئتها فور نضوبها، فربما تشرب الكثير من الماء. يمكن أن يؤدي إضافة الماء باستمرار إلى جسمك لانخفاض مستويات الصوديوم في الدم، ما قد يؤدي إلى تضخم جميع خلايا الجسم، ويشكل هذا خطراً على صحتك.

2. تشرب حتى عندما لا تشعر بالعطش

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان جسمك يحتاج إلى المزيد من الماء هو أن تدرك بوعي ما إذا كنت تشعر بالفعل بالعطش أم لا، لأن الجسم مبرمج لمحاربة الجفاف، لذلك لديه كل هذه الآليات المضمنة للحماية من ذلك، وإحدى هذه الآليات التي تمتلكها هي العطش.

العطش هو جهاز مراقبة فردي لكل جسم يتيح له معرفة ما إذا كان بحاجة إلى المزيد، وكلما احتجت إلى المزيد من الماء، كلما حصلت على عطش أكثر.

3. تحول لون البول للأبيض

إذا كنت تشرب كمية صحية من الماء، فيجب أن يتحول لون البول إلى أصفر شفاف، على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن البول الصافي هو أكثر العلامات الصحية للترطيب، فإن وجود بول بدون تصبغ على الإطلاق قد يكون علامة على أنك تشرب الكثير من الماء.

بالنسبة لمعظم الناس، من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً تعتبر كمية طبيعية، يختلف هذا الاقتراح اعتماداً على طول الفرد ووزنه وأنماط التمرين.

4. تبول مستمر

إذا كنت تستيقظ كثيراً في منتصف الليل لاستخدام الحمام، فأنت قد تشرب الكثير من الماء، يتبول معظم الناس ما بين 6 إلى 8 مرات في اليوم، إذا وجدت نفسك تتبول أكثر من 10 مرات في اليوم، فقد تشرب كمية من الماء أكثر مما يحتاجه جسمك.

تشمل الأسباب الأخرى فرط نشاط المثانة والكافيين، ولمنع التبول أثناء الليل تناول آخر كوب من الماء قبل النوم بساعتين لمنح كليتيك وقتاً لتصفية الماء من خلال جسمك.

5. تشعر بالغثيان وقد تعاني من القيء

تبدو أعراض الإفراط في الماء مشابهة إلى حد كبير لأعراض الجفاف، عندما تشرب الكثير من الماء، تصبح الكلى غير قادرة على التخلص من السوائل الزائدة، ويبدأ الماء في التجمع بالجسم.

يمكن أن يسبب هذا عدداً من الأعراض غير السارة، بما في ذلك غالباً الغثيان والقيء والإسهال، ولكن إذا شعرت بالتوتر، فهذا هو سبب احتياجك لشرب الماء.

6. صداع نابض طوال اليوم

يعتبر الصداع علامة على فرط السوائل والجفاف -على غرار الغثيان والقيء والإسهال، فعندما تشرب الكثير من الماء، يقل تركيز الملح في الدم، ما يؤدي إلى تضخم الخلايا في الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، فعندما ينخفض ​​تركيز الملح، تنمو خلاياك.

عندما تشرب الكثير من الماء، ينمو دماغك ويضغط على الجمجمة، ويمكن أن يتسبب هذا الضغط الإضافي في حدوث صداع نابض ومشاكل صحية أكثر خطورة مثل ضعف الدماغ وصعوبة التنفس.

7. تغيرات في يديك وشفتيك وقدميك

في كثير من حالات نقص صوديوم الدم، يعاني الأشخاص من تورم ملحوظ أو تغير في اللون في أيديهم وشفاههم وأقدامهم، وعندما تنتفخ جميع الخلايا في جميع أنحاء جسمك، ستبدأ بشرتك في الانتفاخ أيضاً.

الأشخاص الذين يشربون الكثير من الماء قد يزداد وزنهم فجأة بسبب التورم والماء الزائد في مجرى الدم، وإذا كنت تشرب أكثر من 10 أكواب من الماء كل يوم ولاحظت تورماً أو تغيراً في لون يديك وشفتيك وقدميك، ففكر في تقليل تناول الماء ومعرفة ما إذا كانت الأعراض تهدأ.

8. الإصابة بعضلات ضعيفة

إن التمتع بجسم سليم يعمل بكامل طاقته هو أمر يتعلق بالتوازن، عندما تشرب الكثير من الماء، تنخفض مستويات الإلكتروليت لديك ويضعف هذا التوازن.

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الإلكتروليت عدداً من الأعراض المرضية على الجسم بما في ذلك التشنجات العضلية، ويمكنك منع مشاكل العضلات عن طريق استبدال كوبين من الماء يومياً بماء جوز الهند المليء بالكهرباء الطبيعية 100%.

9. تشعر بالتعب أو الإرهاق

إن كليتيك مسؤولتان عن تصفية الماء الذي تشربه عبر جسمك والتأكد من أن مستويات السوائل في مجرى الدم لديك متوازنة، فعندما تشرب الكثير من الماء، يتعين على كليتيك العمل بجهد أكبر مما يخلق تفاعلاً مرهقاً من هرموناتك ويترك جسمك متوتراً ومرهقاً.

إذا كنت تشرب الماء باستمرار وتجد نفسك تكافح من أجل النهوض من الفراش، فقد يكون السبب هو أنك أضفت ضغطاً غير ضروري على كليتيك.