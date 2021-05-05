المشهد اليمني الأول

هز انفجار عنيف المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، بعد ساعات من وصول رئيس حكومة المرتزقة معين عبدالملك.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحكومة المرتزقة إن الانـفجار نتج عن استهداف بصاروخ باليستي أطلقته قوات صنعاء تجاه مأرب.

في حين قالت مصادر أخرى، أن انفـجارين عنيفين هزا مقر المنطقة العسكرية الثالثة أثناء اجتماع لقيادات حكومة المرتزقة برئاسة معين عبدالملك. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من كبار قيادات حكومة مرتزقة العدوان.

وأكدت المصادر، أن حوالي 20 دقيقة فقط هي التي تفصل بين الانفجار الأول الذي حدث عند الثانية عشر ونصف ليل الأربعاء، وهما ناتجان عن استهداف بصواريخ باليستية.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلامية تابعة لحكومة المرتزقة أن المرتزق معين عبدالملك سيعقد اجتماع بقيادات عسكرية.