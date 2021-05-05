المشهد اليمني الأول

أعلنت مجموعة الاستشارات الإسرائيلية “تيفن”، اليوم الأربعاء، عن مشاركتها في مشروع ضخم في دبي تفوق تكلفته الـ 200 مليون دولار.

ومن المتوقع، حسب موقع “والا” العبري، أن يشمل المشاريع إقامة منطقة صناعية ذكية على مساحة مليون و 200 ألف متر مربع، تضم حاضنة تكنلوجية للشركات الناشئة في مجال الكيمياء والمعادن، ومصانع من أكثرها تطوراً في العالم والتي سيتم تشغيلها من قبل الروبوتات دون أي اتصال بشري تقريباً.

وسيبدأ المشروع في شهر أب/أغسطس المقبل بالتعاون مع وزارة المواصلات في دبي والذي في إطاره ستشغل “تيفن” مهمة إدارة المشروع ومشروع آخر يلوح بالأفق للشركة، عبارة عن إقامة مطار جديد في دبي، حيث تقدمت “تيفن” للمناقصة.

وقبل أربعة أشهر، أعلنت الشركة الإسرائيلية عن إقامة فرع لها في دبي بعد استثمار ملايين الدولارات.