المشهد اليمني الأول

جدد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي الدعوة للتبادل الكلي للأسرى مع دول العدوان ومليشياتهم.

وقال الحوثي في تغريدة له على “نويتر”شهر رمضان على النهاية ولم تصلنا عبر الصليب الأحمر أي رسائل بكشوفات لتبادل_كلي لاسرى اليمن، اجدد الدعوة للتبادل الكلي للأسرى مع دول العدوان ومليشياتهم ان كانوا جادين.

وأضاف الحوثي فمن المناسب أن يحصل هذا ليعودوا إلى أهليهم مع قدوم عيد الفطر ولا يوجد ما يمنع من التعاطي في هذا الملف الإنساني.