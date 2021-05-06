المشهد اليمني الأول

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء “حسين سلامي” إن النظام السعودي غير قادر على استهداف الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المملكة من اليمن.

وفي حوار مع التلفزيون الإيراني اكد “سلامي” إن الولايات المتحدة لا يمكنها منع هزيمة السعودية من قبل مجاهدي اليمن وهي مجبرة على ترك المنطقة تدريجيًا.

وأشار إلى أن الهيكلة السياسية تشي بتآكل القوى العظمى في المنطقة في حين أن جبهة المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان باتت أقوى. ولفت قائد الحرس الثوري إن فيلق القدس استطاع تبديد القوة الأمريكية في المنطقة وشكّل جبهة واسعة لمواجهة العدو.