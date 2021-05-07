المشهد اليمني الأول

طالب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، بضرورة التنسيق بين المغرب وإسرائيل لمواجهة التهديد النووي الإيراني.

قال بوريطة، خلال مقابلة مع قناة “لجنة الشؤون العامة الامريكية الإسرائيلية” (ايباك)، على يوتيوب، إنه لا يوجد حدود للعلاقة بيننا وبين إسرائيل، ويجب تسخيرها لمواجهة إيران.

وأضاف، “جميع أدوات التعاون مع إسرائيل متوفرة، وتوجد الإرادة السياسية، وآمل أن نتبادل قريبًا جدًا، الزيارات رفيعة المستوى”.

وأكد بوريطة التزام بلادة بالاتفاق الموقع مع إسرائيل، قائلًا: “نحن مخلصون في التزاماتنا، لأننا اتخذنا القرار (التطبيع) عن قناعة، وسوف نذهب الى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون الثنائي”.

وتابع الوزير المغربي: “تم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، وهي وثيقة ملزمة قانونيا، وتتضمن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير العلاقات مع إسرائيل، والتزام إسرائيل بالتعاون مع المملكة المغربية”.