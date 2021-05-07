المشهد اليمني الأول

قالت وكالة الأنباء القطرية، إن النائب العام أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بعد اتهامه بقضايا فساد.

وذكرت الوكالة الرسمية أن النائب العام علي بن فطيس المري، وجّه بالقبض على العمادي “بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، وسؤاله عما أثير بالتقارر من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة”.

في حين ذكرت صحيفة “الشرق” أن طبيعة الاتهامات تمثلت بـ”الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.

ويشغل “العمادي” منصب وزير المالية القطرية منذ 2013، كما يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وكانت مجلة “ذا بنكر” العالمية التابعة لمؤسسة “فاينانشال تايمز” البريطانية منحته، في يناير/كانون الثاني الماضي، جائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط للعام 2021.

وقالت المجلة آنذاك أن “العمادي” استحق الجائزة نظير “ما قام من إسهامات ساعدت في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لبلاده”.