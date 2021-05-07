المشهد اليمني الأول

حددت الإدارة العامة للمرور خطوط السير ومواقف السيارات للمشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي للقادمين إلى ساحة الاحتشاد بالعاصمة صنعاء على النحو الآتي:

ـ القادمين من طريق عمران:

خصص لدخول القادمين من قرية القابل وضروان والمعمر وهمدان التوجه عبر طريق عمران وصولاً إلى تقاطع الأدلة الجنائية والانعطاف يسارا إلى جوار منزل سنان أبو لحوم.

ـ القادمين من شرق العاصمة صنعاء:

عليهم التوجه عبر الشوارع المختلفة وصولاً إلى تقاطع “النصر المطار” وصولاً إلى موقف مدينة الثورة الرياضية والدخول من البوابة الجنوبية.

ـ القادمين من جنوب العاصمة :

عليهم التوجه عبر شارع خولان والدائري الشرقي وصولا إلى شيراتون والمظلات والصياح والانعطاف يمينا وصولاً إلى جولة الحباري وتقاطع الساعة وصولا إلى البوابة الجنوبية لمدينة الثورة.

ـ القادمين من غرب العاصمة صنعاء :

عليهم التوجه عبر شارع الستين وصولاً إلى تقاطع عمران والانعطاف يميناً وصولاً إلى موقف مدينة الثورة الرياضية من البوابة الغربية.

ـ المشاركين القادمين من خولان وسنحان :

عليهم التوجه عبر الدائري الشرقي وصولا إلى شيراتون والصياح والانعطاف يميناً إلى جولة الحباري ومنها إلى جولة الساعة شارع التلفزيون وصولا إلى فرزة صعدة، والانعطاف يميناً إلى البوابة الجنوبية لمدينة الثورة الرياضية.

ـ القادمين من بني الحارث وأرحب وبني حشيش :

عليهم الوصول إلى الجمنة والانعطاف يمينا إلى موقف مدرسة الحرس.