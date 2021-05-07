المشهد اليمني الأول

أفادت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس جهاز ​الموساد ​يوسي كوهين​ زار البلاد.

وكان في استقباله رئيس جهاز المخابرات الوطني الفريق عادل بن خليفة الفاضل ورئيس جهاز ​الأمن​ الاستراتيجي الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة.

وناقش الجانبان بحسب الوكالة “آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق تطبيع مع كيان احتلال العدو الاسرائيلي، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكان إعلان الإمارات والبحرين تطبيع علاقتهما مع احتلال العدو الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.