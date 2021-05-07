المشهد اليمني الأول

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة, مسيرة نسائية حاشدة بمناسبة يومِ القدس العالميّ تحت شعار “القُدس أقرب”.

ورفعت حرائر وأطفال اليمن، الأعلام اليمنية والفلسطينية والشعارات المؤكدة على نصرة القضية الفلسطينية والموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني مع فلسطين أرضًا وشعبًا حتى تحقيق النصر ودحر العدو الصهيوني.

وأكدت المشاركات مواصلة الصمود والثبات ووقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته لتحرير القدس الشريف وفلسطين, انطلاقًا من التزاماته الدينية والإيمانية لنصرة قضايا الأمة وتحرير المقدسات والأراضي العربية الإسلامية المحتلة.

فيما أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة بشرى المحطوري، في بيانٍ صادر عن المسيرة، أن القضية الفلسطينية، تمثل جوهر الصراع بين المستكبرين والمستضعفين وأن ثمرة هذا الصراع هو انتصار منطق الحق على منطق القوة.

وأكد بيان المسيرة، أن موقف الشعب اليمني وهو في صدارة الشعوب الحرة، نابع من هويته الإيمانية وأصالته ووعيه، وهو لا يزال متطلعًا للقيام بدور أكبر مهما كان حجم العدوان وحجم الاستهداف عليه.

وأدان هرولة بعض الأنظمة العميلة والخائنة نحو التطبيع في انضمام رسمّ إلى صف العدو الصهيوني وخيانة علنية للأمة وسقوط مدوي في مزبلة التاريخ.. مؤكدًا أن هذا التطبيع العلني حرر القضية الفلسطينية من المتخاذلين المتواطئين الذي لطالما خانوا الأمة وغدروا بها.

ودعا جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى المصالحة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدو الإسرائيلي.. حاثًا شعوب الأمة على التحرك الفاعل لدعم وتعزيز خيار الجهاد والمقاومة ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. وجدد البيان, العهد بالوقوف والمساندة لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين وكل دول محور المقاومة.

ودعى بيان المسيرة النسائية، أحرار الأمة إلى مقاطعةِ البضائع الأمريكية والإسرائيلية باعتباره سلاحاً فعالاً في مواجهة الأعداء. وأكد, أهمية العودة الصادقة إلى الله تعالى والقرآن الكريم ككتاب هداية يقدم للأمة الحل والمخرج لمواجهة كل التحديات والمخاطر.