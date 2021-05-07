المشهد اليمني الأول

اعلنت هيئة الزكاة في بيان مقتضب قبل قليل عن امكانية دفع زكاة الفطرة الخاصة ببعدد الانفس (افراد الاسرة او الشخص الوحيد) عبر مكاتب البريد.

وعادة ما توكل مهمة تحصيل زكاة الفطرة وتم تقديرها بمبلغ 550 للشخص الواحد للشخصيات الاجتماعية كالعقال وموظفي الزكاة واخرين باعتبارهم اكثر الماما بالاهالي.

ولكن هيئة الزكاة جعلت المجال مفتوح لدفعها في مراكز البريد ليتسنى للمسافرين والمقيمين الجدد في مناطق السكنى تسليمها في البريد قبل انقضاء فترة تسليمها المحددة 4 ايام تقريبا مع انتهاء شهر رمضان واقامة صلاة العيد.

وقالت الهيئة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “بإمكانكم دفع زكاة الـفطرة وزكاة المخبئات عبر فروع الهيئة بالمحافظات أو عبر حساباتها في مكاتب البريد”. ودعت الهيئة المواطنين ضرورة التأكد من الحصول على سند التحصيل من جهة التحصيل.