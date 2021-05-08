المشهد اليمني الأول

اففتح الإعلام الحربي اليمني، اليوم الجمعة، موقعه الرسمي ( https://www.mmy.ye/ ) على الشبكة العنكبوتية العالمية، بمناسبة يوم القدس العالمي، تأكيداً على نهج وبوصلة واضحة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية في مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويتضمن الموقع كافة إصدارات الإعلام الحربي اليمني، أبرزها المستجدات الميدانية ومشاهد الإعلام الحربي، وبرامج واصدارات فنية للإعلام الحربي فضلاً عن جرائم العدوان وتقارير إخبارية.

وأتاح موقع الإعلام الحربي لمتابعيه مشاهدة المحتوى على أكثر من سيرفر وبجودات متعددة متاحة للمشاهدة والتنزيل.

وأوضح إعلان ترويجي للموقع، أن المنصة ستواكب المستجدات الميدانية أولاً بأول، لافتاً إلى تميز الموقع بسهولة التصفح وسرعة الإستعراض، وأرشفة إصدارات الإعلام الحربي في تصنيفات سهلة الوصول في واجهة مرنة تناسب جميع الأجهزة.