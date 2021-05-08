المشهد اليمني الأول

“خاص”

الصهاينة يقتحمون المسجد الاقصى وفتاوى القرضاوي والتأسلم الوهابي ومواقف الازهر وانظمة الربيع والعدوان تختفي امام الاستباحة ومنع اداءالصلاة وحصار المُصلين والمعتكفين رجال ونساء واطفال.

بينما كان المُصلين يؤدون صلاة المغرب في باحات وداخل المسجد الاقصى القبلة الاولى للمسلمين مساء ٢٥ رمضان ١٤٤٢هجرية، اقتحم اليهود الصهاينة قُدسية المسجد الاقصى وبالزي الرسمي لشرطة الكيان الصهيوني، وعلى الفور مارسوا الاعتداء على المصلين بالرصاص المطاطي في العيون والرأس والاصابات الحرجة حتى كتابة الخبر بلغت 163اصابة، تم نقل 33 منهم للمستشفيات.

وقوات الاحتلال اقفلت ابواب المسجد على المصلين وتحاصر المُصلين الرجال والاطفال في المسجد القبلي وتحاصر النساء في مسجد الصخرة المشرفة امام المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري صرح لاحدى القنوات الفضائية بان خطوة الاحتلال تهدف الى افراغ المسجد الاقصى تمهيدا لما يسمى بقدس واحده وتهو يد القدس والمزمع اعلانها يوم الاثنين القادم ٢٨ رمضان الموافق 10 مايو 2021م.

وتزامن ذلك مع اقدام المستوطنين الصهاينة على تهديد واقتحام منازل الفلسطينين في قرية الشيخ جراح، ولاحقا فتحت قوات الاحتلال ابواب المسجد وتقوم بافراغ المسجد من المصلين وسط مقاومة من المصلين ولاتزال المواجهات مستمرة سطت صمت مطبق من عواصم ربيع وعواصف العدوان وباحسن الاحوال جعجة بدون طحين لاترقى الى مستوى ما كان وحدث بعد ماسمي بثورات ربيع الاخوان ثم عواصف الرياض و ابوظبي مع صراخ دواعش الوهابية بنصرة اهل السُنة والصحابة وام المؤمنين وبيضة الاسلام

كلنا يتذكر فتاوى القرضاوى ومباشرة على قناة الجزيرة وهو يفتي بقتل رئيس ليبيا الراحل معمر القذافي ويحلل الاستعانة بحلف الناتو لامريكا واوروبا وتل ابيب للتدخل عسكريا في الديار العربية الاسلامية، وقولهم لاحوار الدماء سالت، وكذلك فتوى القرضاوي بقتل ثلث الشعب السوري وفتاوى الوهابية وقنوات الفتنة بالجهاد في سوريا واليمن وليبيا.

وكذلك سرعة انعقاد الجامعة العربية وطرد سوريا من الجامعة العربية وانزال القنوات السورية والليبية من مدار عرب سات ونايل سات وبيانات من المؤتمر الاسلامي ومشيخة الزهر وكان ما كان من دعشنة الصراع في سوريا واليمن وليبيا والتدويل والحصار واحتلال تركيا وامريكا لشمال سوريا ومناطق النفط وكذلك باب المندب وسقطرى باليمن…الخ

اليوم عواصم محور ربيع الاخوان قطر وتركيا وعواصم محور عواصف العدوان بالرياض وابوظبي يبتلعون السنتهم ومعهم مايسمى بالمجتمع وناشطين وناشطات حقوق الانسان وشاهد عيان الخ.. حلال للكيان الغاصب الصهيوني ان يقتحم مقدسات المسلمين ومع ابن البلاد لاحوار وفتاوى تكفير ونفير للدواعش وجيوش ارتزاق داخلية واقليمية وعالمية…الخ

فلسطين تكشف الخونة في خواتم شهر رمضان الكريم ولاتزال المواجهات مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

٢٦ رمضان ١٤٤٢ه

8 مايو 2021م