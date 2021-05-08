المشهد اليمني الأول

استشهد وأصيب 10 مواطنون اليوم، بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت تجمعا كان يستعد لإحياء يوم القدس العالمي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان شن غارة على قرية السحاري بمديرية مجزر، أثناء استعداد المواطنين لإحياء يوم القدس العالمي، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين في حصيلة أولية.

واستنكر المصدر بشدة أمعان تحالف العدوان في استهداف المدنيين، الذين توافدوا من مختلف مناطق مديرية مجزر لإحياء يوم القدس العالمي.. مؤكدا أن هذا الاستهداف يؤكد صهيونية النظام السعودي وقلقه من التحرك الشعبي للتضامن مع القدس وقضايا الأمة.